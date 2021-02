Brescia | Pep Clotet è il nuovo allenatore | quarto tecnico stagionale per le Rondinelle

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Pepè ildelper il club delledopo l’esonero di Davide Dionigi, preceduto da quelli di Gigi Delneri e Diego Lopez. La sconfitta di mercoledì contro l’Ascoli è costata cara all’ormai exfavorendo l’ingaggio del 43enne spagnolo. Queste le sue prime dichiarazioni: “Arrivo in una società importante e col massimo entusiasmo. Ringrazio il presidente Massimo Cellino, con cui ho uno splendido rapporto fin dai tempi di Leeds, per avermi dato un’opportunità di questo livello. Sono convinto di avere a disposizione una rosa importante e farò il possibile per ottenere il massimo dai ragazzi”. SportFace.

Prima di scegliere lo spagnolo Pep Clotet, che lavorerà in sinergia con l'ex capitano Gastaldello, il presidente del Brescia Massimo Cellino aveva pensato a due profili di maggiore esperienza come Roberto Donadoni e Leonardo