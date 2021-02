Brescia-Clotet | dalla sorpresa delle 15 | 38 di ieri all’annuncio ufficiale

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Non è una più una. Lo eraquando, alle 15,38, vi abbiamo svelato ail nome di Pepcome nuovo tecnico del. L’ex vice allenatore del Leeds, conosciuto a suo tempo da Massimo Cellino, per l’ennesimo ribaltone del numero uno del club lombardo. Pochi minuti fa è arrivato anche l’annuncio delcon le prime parole di: “Arrivo in una Società importante e col massimo entusiasmo. Ringrazio il presidente Massimo Cellino, con cui ho uno splendido rapporto fin dai tempi del Leeds, per avermi dato un’opportunità di questo livello. Sono convinto di avere a disposizione una rosa importante e farò il possibile per ottenere il massimo dai ragazzi”. Foto: Twitter Birmingham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.