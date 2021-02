WGA Awards 2021 | ecco le nomination che premiano la scrittura

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 4 febbraio 2021) WGA, ledel sindacato degli sceneggiatori chela. Trionfo per Better Call Saul I Golden Globe ieri non sono stati gli unici ad annunciare le loro. Il WGA, ossia il sindacato degli sceneggiatori ha annunciato le sueper la categoria della televisione, i nuovi media, le news, e radio. I vincitori dei WGAsaranno decretati in una cerimonia virtuale che si terrà il 21 marzo. Tra ledella categoria TV, spicca Better Call Saul che ha ricevuto ben 5, inclusa la categoria Miglior Drama. Seguono poi The Boys di Prime Video, The Crown e Ozark di Netflix e The Mandalorian di Disney+. Tra i canali/servizi streaming più nominati, oltre ...