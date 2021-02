USA, licenziamenti Challenger gennaio in aumento a oltre 79 mila unità (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Crescono leggermente i licenziamenti negli Stati Uniti nel mese di gennaio. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di circa 79.552 posti di lavoro, in aumento dell’3,3% rispetto ai 77.030 di dicembre. Il totale di gennaio 2021 è superiore del 17,4% rispetto ai 67.735 tagli annunciati nello stesso mese dello scorso anno, ed è il numero più alto da gennaio 2009, quando furono annunciati 241.749 licenziamenti. “Sebbene i licenziamenti siano stati superiori alla media il mese scorso, stiamo assistendo a un livellamento dei tagli, che potrebbe essere di buon auspicio per la ripresa nei prossimi mesi – ha affermato Andrew Challenger, vicepresidente ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Crescono leggermente inegli Stati Uniti nel mese di. Secondo il rapporto, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di circa 79.552 posti di lavoro, indell’3,3% rispetto ai 77.030 di dicembre. Il totale di2021 è superiore del 17,4% rispetto ai 67.735 tagli annunciati nello stesso mese dello scorso anno, ed è il numero più alto da2009, quando furono annunciati 241.749. “Sebbene isiano stati superiori alla media il mese scorso, stiamo assistendo a un livellamento dei tagli, che potrebbe essere di buon auspicio per la ripresa nei prossimi mesi – ha affermato Andrew, vicepresidente ...

