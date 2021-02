(Di giovedì 4 febbraio 2021) Unoe fotografo ha intentato una causa controBlizzard, sostenendo che la società abbia commesso una violazione del copyright. Stando a quanto affermato dal professionista, infatti, lo sviluppatore avrebbe creato(molto popolare in Warzone e Modern Warfare) “copiando” di fatto un altrorealizzato da lui per una delle sue storie. Clayton Haugen sostiene infatti che la compagnia abbia deliberatamente copiato i tratti estetici di Cade Janus, unpresente nel suo racconto, November Renaissance. Effettivamente, basta una rapida occhiata per rendersi conto che la somiglianza è davvero sorprendente. Siache Janus condividono lo stesso modello, ovvero Alex Zedra, volto noto di Twitch e del mondo esports. ...

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #4febbraio 1900 nasce Jacques #Prevert, uno scrittore che antepone l'amore a tutto il resto.… - dariabig : Dicono che gli psichiatri siano matti. Non so se Milone sia matto ma sicuramente è uno scrittore nato e l’Arte di l… - germanshepard8 : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #4febbraio 1900 nasce Jacques #Prevert, uno scrittore che antepone l'amore a tutto il resto. #CondividiL… - esports247_it : Uno scrittore accusa Activision di 'plagio'. L'operatrice Mara copiata da un suo personaggio - vigor_in : @manginobrioches @NetflixIT Fosse stato uno scrittore al posto dell'attore avrei detto Californication ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Uno scrittore

Parliamo di Videogiochi

... tratta dal volume 'Cara Cina', del 1968: 'Gli strumenti di conoscenza distraniero che viaggia ... Altre frasi delloaccompagnano il visitatore nelle sale, in cui ai grafici e alle ...... prendendo spunto dalla nuova pubblicazione di Aldo Mantineo, giornalista e, dal titolo "... Aldo Mantineo ha dato il là all'interessante discussione sudei temi caldi di un dibattito che, ...Il "Cantiere creativo" di Castel del Piano, nato lo scorso anno e con sede a Palazzo Nerucci, organizza un incontro in programma domani, alle 21. L’appuntamento nasce per accogliere e stimolare uno sc ...Un anno fa veniva incarcerato al Cairo. Ora affronta 45 nuovi giorni di tortura. Il nuovo governo si dia una priorità: la cittadinanza italiana a Zaki, per fare più pressioni sull’Egitto ...