UBI svela il bilancio 2020 Miccichè | “Soddisfazione per risultati superiori alle aspettative”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il risultato economico per ildi UBI Banca e delle sue controllate “è stato influenzato dalla contabilizzazione, nei due ultimi trimestri dell’anno, di tutti gli oneri relativi alla integrazione con Intesa Sanpaolo (circa 3,8 miliardi netti), a seguito del successo dell’OPAS lanciata nel febbraio. Dal punto di vista della gestione, l’annosi chiude con un utile dell’operatività corrente, prima delle imposte, pari a 435,2 milioni (254,7 netti), di ampiain considerazione della situazione congiunturale. Tale risultato – spiega UBI – è stato conseguito grazie alla “resilienza della rete distributiva tutta di UBI, che ha saputo svolgere, nonostante la pandemia in corso e la preparazione dell’integrazione con ISP, una forte azione di supportoesigenze della ...

Ultime Notizie dalla rete : UBI svela

Teleborsa

Ciò si è realizzato grazie alla solidità degli asset e delle competenze presenti inBanca che, al termine del processo in corso, saranno in grado di esprimere ancor meglio le proprie potenzialità,...... Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, dagli sponsor Open Baladin,Banca, We Cuneo,... Rizzoli), narratrice del mondo emerso, indossa le vesti dell'astrofisica che è e ce le, sul ...Il risultato economico per il 2020 di UBI Banca e delle sue controllate "è stato influenzato dalla contabilizzazione, nei due ultimi ...Erblira Bici è stata grande protagonista dell'ultima partita casalinga della Bosca S.Bernardo Cuneo con 17 punti (credit Creattiva Agency) Inizierà domenica 31 con la sfida a porte chiuse con la Delta ...