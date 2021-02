Trono over, il cavaliere confessa: “Ho avuto 90 donne in poco tempo” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il cavaliere del Trono over ha un passato sentimentale costellato di relazioni e ha dichiarato di aver frequentato circa 90 donne in due anni. Trono over: Giancarlo parla del suo passato e stupisce tutti Giancarlo e Aurora Tropea continuano a far parlare della loro storia. Il cavaliere e la dama di Uomini e donne, hanno avuto una lite molto accesa, dai toni coloriti. Ma quando gli animi si sono calmati, il cavaliere ha mostrato un sincero pentimento per l’accaduto ed ha parlato a cuore aperto del suo passato sentimentale, porgendo le sue più sentite scuse ad Aurora, ammettendo che prova per lei un bene sincero ed una profonda affinità mentale. Ma le sue parole hanno destato stupore, ecco cosa ha dichiarato:” Negli ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ildelha un passato sentimentale costellato di relazioni e ha dichiarato di aver frequentato circa 90in due anni.: Giancarlo parla del suo passato e stupisce tutti Giancarlo e Aurora Tropea continuano a far parlare della loro storia. Ile la dama di Uomini e, hannouna lite molto accesa, dai toni coloriti. Ma quando gli animi si sono calmati, ilha mostrato un sincero pentimento per l’accaduto ed ha parlato a cuore aperto del suo passato sentimentale, porgendo le sue più sentite scuse ad Aurora, ammettendo che prova per lei un bene sincero ed una profonda affinità mentale. Ma le sue parole hanno destato stupore, ecco cosa ha dichiarato:” Negli ...

tveongreyjoy : Ormai vado verso il trono over - AriannaDadaari : @uominiedonne Il trono over sta diventando sempre più un 'porcile '!!!!!!!! - davide1412 : Ma che coglioni ste cose dei social al trono over #uominedonne - davide1412 : Ma pure le fanpage dei vecchi del trono over #uominedonne - HerrBrown_ : @geidief I tempi d’oro del trono over -