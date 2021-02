Queen | Innuendo e l’immortalità di Freddie Mercury | Memories

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 4 febbraio 2021)dei, intesa come title-track, è assolutamente da intendersi come la Bohemian Rhapsody degli anni ’90. Una perfetta suite che coniuga rock, atmosfere iberiche, liriche d’altri tempi e oscurità: questo è il messaggio più forte lanciato daprima della morte.Audio CD – Audiobook 09/13/2011 (Publication Date) - Universal Music (Publisher) 16,69 EUR Acquista su Amazondeiè anche l’album di I’m Going Slightly Mad, Headlong e della testamentaria The Show Must Go On. Quando la band si ...