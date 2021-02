Pazzini: “Che ricordi con Fiorentina e Inter. Vlahovic? Ci somigliamo in qualche aspetto. Per lo scudetto c’è anche la Juve” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il grande doppio ex della sfida di domani sera, valida come anticipo della 21° giornata di Serie A tra Fiorentina e Inter, Giampaolo Pazzini, si è lasciato Intervistare dal Corriere dello Sport su entrambe le compagini, alle quali il “pazzo” rimane ancora legato. Fiorentina-Inter fa venire in mente il debutto in Champions con i viola o la 100° rete in carriera segnata proprio al Franchi ma con la maglia nerazzurra? :“Con la Fiorentina ho realizzato il sogno di ogni bambino, un’emozione straordinaria. Ma ricordo bene anche la rete segnata a Firenze. Credo che questa pèartita possa essere uno spartiacque per i nerazzurri, che in questo mese dovranno fare i conti con un calendario difficile. Su Vlahovic: “In qualcuno ci ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il grande doppio ex della sfida di domani sera, valida come anticipo della 21° giornata di Serie A tra, Giampaolo, si è lasciatovistare dal Corriere dello Sport su entrambe le compagini, alle quali il “pazzo” rimane ancora legato.fa venire in mente il debutto in Champions con i viola o la 100° rete in carriera segnata proprio al Franchi ma con la maglia nerazzurra? :“Con laho realizzato il sogno di ogni bambino, un’emozione straordinaria. Ma ricordo benela rete segnata a Firenze. Credo che questa pèartita possa essere uno spartiacque per i nerazzurri, che in questo mese dovranno fare i conti con un calendario difficile. Su: “In qualcuno ci ...

