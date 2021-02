Pallanuoto | sconfitta all’esordio in Euro League per il CSS Verona | 13-11 per il Mediterrani

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Esordio purtroppo negativo per il CSSin una manifestazione continentale: la compagine veneta, impegnata nel girone preliminare diin casa, è uscitanel primo incontro per 13-11 con il. La banda di Zaccaria ha iniziato il match con molta tensione, che è riuscita a scrollarsi di dosso con il passare dei minuti, senza però agguantare la rimonta. Eccellente la prestazione di Zanetta, autrice di quattro reti, mentre tra le spagnole poker di Tarragò. VETROCAR CSS11-13 (2-5, 4-3, 3-2, 2-3) Vetrocar CSS: Nigro, Esposito, Marchetti, Zanetta 4, Borg 1, Alogbo 2, Marcialis 1, Perna, Gragnolati 1, Prandini, Bianconi 2 (1 rig.), Carotenuto, Sbruzzi. All. ...

Noibiancocelest : Lazio Pallanuoto sconfitta a Palermo: ora i playout per la salvezza. - StampaSavona : Pallanuoto, Rari Nantes sconfitta di misura dal Posillipo: 7-8 - fontanabuona : Pallanuoto M/ Rari Nantes Camogli: alla Baldini, Crocera sconfitta 12-4 - lucainge_tweet : Pallanuoto M/ Rari Nantes Camogli: alla Baldini, Crocera sconfitta 12-4 - tigullio_tweet : Pallanuoto M/ Rari Nantes Camogli: alla Baldini, Crocera sconfitta 12-4 -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto sconfitta

TGR – Rai

... nonostante la […] Attualità Cronaca Savona Sport Rari Savonadal Bogliasco Posted ... Bogliasco, l'incontro valevole per la 3giornata di ritorno del Campionato Under 20 di. ...La squadra lariana di serie A2 maschile ha finora disputato due incontri ed è statoall'... Serve un salto di qualità mentale: nellaconta anche stoppare un avversario o fermare una ...Esordio purtroppo negativo per il CSS Verona in una manifestazione continentale: la compagine veneta, impegnata nel girone preliminare di Euro League in casa, è uscita sconfitta nel primo incontro per ...Sconfitta all'esordio nei gironi di qualificazione dell'Eurolega 2021 di pallanuoto femminile per il Plebiscito Padova: nel Girone C, ospitato dalla SIS Roma, che ha vinto a tavolino il primo confront ...