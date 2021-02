Nelle campagne di Bari danno la caccia a una pantera

(Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - Èa Castellana Grotte a unache si aggira già da qualche giorno,del Barese. I carabineri sono scesi in campo affiancati dai veterinari dello zoo Safari di Fasano (Br). L'ultimo avvistamento in ordine di tempo è stato in contrada Termiteto, tra Castellana e Monopoli (Ba). Alcuni cittadini, che hanno segnalato la presenza del felino al sindaco, sono riusciti anche a scattare alcune fotografie. "Niente panico, ma prudenza", ha scritto il primo cittadino, Francesco De Ruvo, sui social. Già nella mattinata aveva allertato la prefettura e i carabinieri della forestale per "un pronto intervento" al fine di "tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica".

Una pantera è stata avvistata nelle campagne di Castellana Grotte (Bari). Ne dà notizia su Facebook il sindaco Francesco De Ruvo, che allega al post anche una foto dell'animale, spiegando di aver scritto ieri alla Prefettura e ai carabinieri della forestale.