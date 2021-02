Morte Astori | l’ex compagna dopo l’udienza | «Ho fiducia nella giustizia»

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Francesca Fioretti, exdi Davide, ha parlato così alla stampa presente oggi all’uscita dal Tribunale Francesca Fioretti, exdi Davide, ha parlato alla stampa presente oggi all’uscita dal Tribunale. «Oggi è stata un’udienza significativa. Continuo e confermo che ho. Ci vediamo il 2 aprile perché sarò qui per la sentenza finale. Non era possibile ci fosse oggi, ma è stata molto importante la discussione che hanno avuto i periti». Queste invece le parole dell’avvocato della Fiorentina, Sigfrido Feynes: «Quella di oggi è stata una mattinata molto intensa, c’è stato un confronto aperto ed i periti sono stati esaustivi nei chiarimenti richiesti dalle parti. Il processo è stato rinviato per la discussione al 2 aprile, ...

Queste le parole che la ex compagna del calciatore Davide, Francesca Fioretti, ha rilasciato al termine dell'udienza in rito abbreviato che si è tenuta al tribunale di Firenze per la...Lo ha detto la compagna di Davide, Francesca Fioretti, uscendo dal palazzo di giustizia a Firenze dove questa mattina si è celebrata un'udienza del processo con rito abbreviato per la...Francesca Fioretti, ex compagna di Davide Astori, ha parlato così alla stampa presente oggi all'uscita dal Tribunale ...Francesca Fioretti, compagna del famoso calciatore della Fiorentina Davide Astori e madre di sua figlia, ha annunciato sui social che sarà presente ...