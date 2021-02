Mondiale per club 2021 | Palmeiras-Tigres | data | orario | tv e streaming semifinale

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Domenica 7 febbraio alle 19:00 sarà ildi Gignac l’avversaria delalla primadelper2020. Dopo la vittoria in Libertadores, Felipe Melo e compagni cercano anche il trionfo internazionale. La partita potrà essere seguita in diretta tv esclusiva su Canale 20 e insulla piattaforma Mediaset Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, la cronaca del match e le parole dei protagonisti. Dopo la vittoria sull’Ulsan, ilcerca un’altra impresa e si affida a Gignac. Chi avrà la meglio? Non resta che aspettare. SportFace.

DIRETTA AL DUHAIL AL AHLY: I PADRONI DI CASA La diretta di Al Duhail Al Ahly ci presenta la prima partecipazione al Mondiale per Club da parte della squadra qatariota: già vincitrice a tavolino sull'Auckland City, come abbiamo visto, si tratta della squadra che ha vinto l'ultimo campionato nazionale e in questo ... Diretta Tigres Ulsan Hyundai. Streaming video e tv del match valevole per i quarti di finale del Mondiale per Club ... Risultati Mondiale per Club 2020: diretta gol live score delle due partite che si giocano per i quarti, il Tigres spinto da Gignac va in semifinale.