Mario Draghi è un patrimonio per il nostro Paese (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il numero due di Confindustria Carlo Bonomi esprime tutto il suo sostegno a Mario Draghi. Anche il leader di Italia Viva elogia la scelta di Draghi. Tuttavia la conferma dell’ex numero uno delle BCE alla guida dell’Italia non è scontata. Il Movimento 5 Stelle infatti non intende accettare un governo Draghi, così come anche FdI Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il numero due di Confindustria Carlo Bonomi esprime tutto il suo sostegno a. Anche il leader di Italia Viva elogia la scelta di. Tuttavia la conferma dell’ex numero uno delle BCE alla guida dell’Italia non è scontata. Il Movimento 5 Stelle infatti non intende accettare un governo, così come anche FdI

Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #Draghi - Quirinale : #Quirinale, il Presidente #Mattarella riceve il Prof. Mario #Draghi - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - AntonelladeBari : RT @ricpuglisi: Caro @CarloCalenda, hai già fatto i complimenti a @matteorenzi per la mossa che ha portato alle dimissioni di @GiuseppeCon… - IANDELLACASA : RT @ricpuglisi: Caro @CarloCalenda, hai già fatto i complimenti a @matteorenzi per la mossa che ha portato alle dimissioni di @GiuseppeCon… -