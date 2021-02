Mariah Carey denunciata dalla sorella: vuole più di 1 milione di dollari di risarcimento (Di giovedì 4 febbraio 2021) Fratelli coltelli. O, in questo caso, sorelle. Mariah Carey ha davanti a sé una estenuante battaglia legale con sua sorella Alison Carey. Tutta colpa delle storie che la cantante ha inserito nella sia autobiografia, The Meaning of Mariah Carey. E che hanno così prostrato la donna da richiedere a un giudice 1,25 milioni di dollari di risarcimento. Perché Alison ha denunciato la sorella Alison, che ha 59 anni e un pessimo rapporto con la sorella minore, sostiene che quest’ultima le abbia inflitto intenzionalmente «angoscia emotiva». Perché la 50enne Mariah, in fondo, è una persona «spietata, viziosa e vendicativa». Per colpa di quanto ha scritto la cantante, Alison sostiene di essere ricaduta nell’abuso ... Leggi su amica (Di giovedì 4 febbraio 2021) Fratelli coltelli. O, in questo caso, sorelle.ha davanti a sé una estenuante battaglia legale con suaAlison. Tutta colpa delle storie che la cantante ha inserito nella sia autobiografia, The Meaning of. E che hanno così prostrato la donna da richiedere a un giudice 1,25 milioni didi. Perché Alison ha denunciato laAlison, che ha 59 anni e un pessimo rapporto con laminore, sostiene che quest’ultima le abbia inflitto intenzionalmente «angoscia emotiva». Perché la 50enne, in fondo, è una persona «spietata, viziosa e vendicativa». Per colpa di quanto ha scritto la cantante, Alison sostiene di essere ricaduta nell’abuso ...

MondoNewsIta : Musica: sorella Mariah Carey le fa causa per 1,2 mln dollari - RODNEYCSLANG : LUCIANO PAVAROTTI AND ???????? MARIAH CAREY ???????? Mariah Carey, Luciano Pavarotti - Hero (Live) - radiokemonia : Stai ascoltando: Mariah Carey, Westlife-Against All Odds (Take a Look at Me Now) La musica anni 80 solo su… - gradvm : @taepicao youre mine eternal da mariah carey n e diva pop serio e metalica - soundsblogit : Mariah Carey citata in giudizio per 1,25 milioni di dollari -

Ultime Notizie dalla rete : Mariah Carey Musica: sorella Mariah Carey le fa causa per 1,2 mln dollari

Mariah Carey è stata citata in giudizio dalla sorella Alison con l'accusa di aver raccontato storie false nel suo libro di memorie, 'The Meaning of Mariah Carey'. La donna ha chiesto 1,25 milioni di ...

Mariah Carey citata in giudizio per 1,25 milioni di dollari

Mariah Carey è stata citata in giudizio per 1,25 milioni di dollari da sua sorella Alison dopo la pubblicazione del libro autobiografico "The meaning of Mariah Carey". A lanciare la notizia è stato il ...

Musica: sorella Mariah Carey le fa causa per 1,2 mln dollari

NEW YORK, 03 FEB - Mariah Carey è stata citata in giudizio dalla sorella Alison con l'accusa di aver raccontato storie false nel suo libro di memorie, 'The Meaning of Mariah Carey'. La donna ha chiest ...

Sorella Mariah Carey le fa causa per 1,2 mln dollari

Mariah Carey è stata citata in giudizio dalla sorella Alison con l'accusa di aver raccontato storie false nel suo libro di memorie, 'The Meaning of Mariah Carey'. La donna ha chiesto 1,25 milioni di d ...

è stata citata in giudizio dalla sorella Alison con l'accusa di aver raccontato storie false nel suo libro di memorie, 'The Meaning of'. La donna ha chiesto 1,25 milioni di ...è stata citata in giudizio per 1,25 milioni di dollari da sua sorella Alison dopo la pubblicazione del libro autobiografico "The meaning of". A lanciare la notizia è stato il ...NEW YORK, 03 FEB - Mariah Carey è stata citata in giudizio dalla sorella Alison con l'accusa di aver raccontato storie false nel suo libro di memorie, 'The Meaning of Mariah Carey'. La donna ha chiest ...Mariah Carey è stata citata in giudizio dalla sorella Alison con l'accusa di aver raccontato storie false nel suo libro di memorie, 'The Meaning of Mariah Carey'. La donna ha chiesto 1,25 milioni di d ...