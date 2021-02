Loop Hero | particolare roguelike deck-builder | ha una data di uscita

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Attraverso un comunicato stampa, lo sviluppatore Four Quarters annuncia ladidi, un'avventura old-school vincitrice del prestigioso premio Game of the Year di Devolver Digital. Il gioco sarà disponibile dal 4 marzo su PC e attualmente i giocatori possono provare una demo proprio su Steam. Inoltre, per celebrare ladi, lo studio di sviluppo ha pubblicato un trailer di lancio. Il mondo è stato gettato in unsenza tempo, facendo precipitare i suoi abitanti in un caos senza fine. Brandendo un mazzo di carte mistiche in espansione, dovrete posizionare nemici, edifici e terreni lungo il percorso di ogni spedizione unica per ricostruire i ricordi del vostro coraggioso eroe e ripristinare l'equilibrio nel mondo. Scegliendo ogni volta le ...

Tra i titoli giocabili in occasione dell'evento troviamodi Devolver Digital, ma anche Windjammers 2 e Happy Game . Non manca neanche l'attesissimo Little Nightmares 2 ! Ovviamente questi ...risponde esattamente a questa descrizione. Creato in una Ludum Dare , e ora in via di pubblicazione grazie a Devolver Digital, nasce proprio dall'unione di alcune meccaniche collaudate e ...Iniziato il nuovo Festival dei Giochi di Steam, con tantissime demo da provare e live stream con gli sviluppatori da guardare per vedere i loro progressi.. Iniziato il nuovo Festival dei Giochi su ...Il Lich ha imprigionato il mondo in un loop fuori dal tempo, facendo piombare la popolazione in un caos senza fine. Usa un deck di carte mistiche in continua espansione per posizionare nemici, ...