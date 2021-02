LIVE Sci alpino, Prova Discesa Garmisch in DIRETTA: si comincia, a breve Dominik Paris (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30: comincia LA Prova! Partito Carlo Janka! 11.21: Sta scendendo il primo apripista. Tutto dunque confermato alle 11.30. 11.15: Partenza confermata finora alle 11.30. Il primo a partire sarà lo svizzero Carlo Janka. 11.06: Per l’Italia al via ci saranno anche Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Riccardo Tonetti, Florian Schieder, Pietro Zazzi e Nicolò Molteni. 11.00: Si tratta dell’ultima Prova di Discesa prima dei Mondiali di Cortina. In casa Italia c’è grande attesa per Dominik Paris e Christof Innerhofer. 10.48: Nuovo aggiornamento. Partenza della Prova spostata alle 11.30. In questo momento è in atto un’operazione di salatura della pista. 10.36: Arriva la comunicazione dello spostamento ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30:LA! Partito Carlo Janka! 11.21: Sta scendendo il primo apripista. Tutto dunque confermato alle 11.30. 11.15: Partenza confermata finora alle 11.30. Il primo a partire sarà lo svizzero Carlo Janka. 11.06: Per l’Italia al via ci saranno anche Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Riccardo Tonetti, Florian Schieder, Pietro Zazzi e Nicolò Molteni. 11.00: Si tratta dell’ultimadiprima dei Mondiali di Cortina. In casa Italia c’è grande attesa pere Christof Innerhofer. 10.48: Nuovo aggiornamento. Partenza dellaspostata alle 11.30. In questo momento è in atto un’operazione di salatura della pista. 10.36: Arriva la comunicazione dello spostamento ...

