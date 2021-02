LIVE Etoile de Bessèges, tappa di oggi in DIRETTA: volata beffarda per Nizzolo. Vince Dupont. Doppia caduta nel finale (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42 Ecco la top ten odierna: 1 Dupont, Timothy 33 Bingoal – WB 2 Barbier, Pierre 23 Delko 3 Nizzolo, Giacomo 32 Team Qhubeka Assos 4 Barbier, Rudy 28 Israel Start-Up Nation 5 Laporte, Christophe 28 Cofidis 6 Bouhanni, Nacer 30 Team Arkéa – Samsic 7 Sarreau, Marc 27 Ag2r Citroën Team 8 Thijssen, Gerben 22 Lotto – Soudal 9 Dillier, Silvan 30 Alpecin – Fenix 10 Theuns, Edward 29 Trek – Segafredo 16.38 Sottolineiamo anche la bruttissima caduta di Mads Pedersen, che nel tagliare la strada per evitare una caduta, è finito dritto contro una transenna. Nel frangente ha anche rischiato di mandare a terra altri corridori. 16.36 Timothy Dupont (Bingoal Wb) si porta a casa la vittoria di tappa davanti a Pierre Barbier ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.42 Ecco la top ten odierna: 1, Timothy 33 Bingoal – WB 2 Barbier, Pierre 23 Delko 3, Giacomo 32 Team Qhubeka Assos 4 Barbier, Rudy 28 Israel Start-Up Nation 5 Laporte, Christophe 28 Cofidis 6 Bouhanni, Nacer 30 Team Arkéa – Samsic 7 Sarreau, Marc 27 Ag2r Citroën Team 8 Thijssen, Gerben 22 Lotto – Soudal 9 Dillier, Silvan 30 Alpecin – Fenix 10 Theuns, Edward 29 Trek – Segafredo 16.38 Sottolineiamo anche la bruttissimadi Mads Pedersen, che nel tagliare la strada per evitare una, è finito dritto contro una transenna. Nel frangente ha anche rischiato di mandare a terra altri corridori. 16.36 Timothy(Bingoal Wb) si porta a casa la vittoria didavanti a Pierre Barbier ...

