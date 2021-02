L’indice dei libri proibiti è sparito ‘appena’ 55 anni fa Il primo a stilarlo? L’autore del Galateo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Cinquantacinquefa l’ex Sant’Uffizio abolìdei. Si trattò di uno dei primi frutti del Concilio Ecumenico Vaticano II e di quella primavera della Chiesa fortemente voluta da San Paolo VI che aveva condotto con mano ferma e portato in porto la nave di quella straordinaria assemblea fortemente voluta da San GiovXXIII. “Questa Sacra Congregazione per la dottrina della fede – si legge nella notificazione dell’ex Sant’Uffizio del 14 giugno 1966 – dopo aver interrogato il Beatissimo Padre, comunica cherimane moralmente impegnativo, in quanto ammonisce la coscienza dei cristiani a guardarsi, per una esigenza che scaturisce dallo stesso diritto naturale, da quegli scritti che possono mettere in pericolo la fede e i costumi; ma in pari tempo avverte ...