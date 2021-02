Le spiagge più belle delle Azzorre | le isole portoghesi dell’Atlantico

Leggi su viagginews

(Di giovedì 4 febbraio 2021) L’arcipelagoè un esempio unico al mondo della grande potenza di Madre Natura. Ecco quali sono lepiùda non perdere assolutamente. L’arcipelagoè costituito da novevulcaniche in mezzo all’Oceano Atlantico, caratterizzato da una natura impressionante e decisamente inaspettata per chi, come la maggior L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com