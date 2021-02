L'avvocato è di colore, il giudice gli chiede il tesserino e poi domanda: "Sei laureato?" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Prima il giudice onorario gli ha domandato di mostrare il tesserino da avvocato, poi gli ha chiesto: “Ma sei laureato?”. È quanto accaduto a Hilarry Sedu, 34enne legale di origine nigeriana e consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. I fatti si sono consumati ieri, 3 febbraio, presso il Tribunale dei Minorenni del capoluogo campano. È stato lo stesso avvocato a raccontare l’episodio sul suo profilo Facebook: “Tribunale per i minorenni di Napoli, giunto il mio turno per la discussione di una causa, il neo magistrato onorario mi chiede di esibire il tesserino di avvocato, lo faccio. Stupita o stupida, mi chiede se sono avvocato, poi ancora, mi chiede se sono ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Prima ilonorario gli hato di mostrare ilda, poi gli ha chiesto: “Ma sei?”. È quanto accaduto a Hilarry Sedu, 34enne legale di origine nigeriana e consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. I fatti si sono consumati ieri, 3 febbraio, presso il Tribunale dei Minorenni del capoluogo campano. È stato lo stessoa raccontare l’episodio sul suo profilo Facebook: “Tribunale per i minorenni di Napoli, giunto il mio turno per la discussione di una causa, il neo magistrato onorario midi esibire ildi, lo faccio. Stupita o stupida, mise sono, poi ancora, mise sono ...

