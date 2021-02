La crisi? Si guarda il dito e non la luna. Scrive Scrive Elisabetta Trenta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mentre la crisi va avanti, diamo uno sguardo a cosa succede intorno a noi. Magari aiuta i partiti a risolvere l’impasse politico. D’altronde, il cambio di prospettiva consente sempre di vedere una più ampia porzione di spazio, offrendo spesso soluzioni che da dentro non vediamo. Quindi, estraniamoci un momento. Oggi voglio volgere l’attenzione a Francia e Italia, nazioni più che alleate, sorelle, da sempre, ma di una sorellanza che condita di competitività a tratti aggressiva. Partner fondamentali e talora in concorrenza come, anche ora, nel progetto europeo, nel tentativo di farlo ripartire su basi nuove, alla luce delle sfide di questo terzo decennio del XXI secolo. Francia e Italia, alleate e talora contrapposte, ma chiavi imprescindibili della composizione degli assetti del Mediterraneo, dal Magreb al Sahel, alla Libia, all’Egitto, al Mar Rosso, all’EastMed e ai ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mentre lava avanti, diamo uno sguardo a cosa succede intorno a noi. Magari aiuta i partiti a risolvere l’impasse politico. D’altronde, il cambio di prospettiva consente sempre di vedere una più ampia porzione di spazio, offrendo spesso soluzioni che da dentro non vediamo. Quindi, estraniamoci un momento. Oggi voglio volgere l’attenzione a Francia e Italia, nazioni più che alleate, sorelle, da sempre, ma di una sorellanza che condita di competitività a tratti aggressiva. Partner fondamentali e talora in concorrenza come, anche ora, nel progetto europeo, nel tentativo di farlo ripartire su basi nuove, alla luce delle sfide di questo terzo decennio del XXI secolo. Francia e Italia, alleate e talora contrapposte, ma chiavi imprescindibili della composizione degli assetti del Mediterraneo, dal Magreb al Sahel, alla Libia, all’Egitto, al Mar Rosso, all’EastMed e ai ...

