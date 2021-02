India, Fowler squalificato: “Non so se gli arbitri siano anti-inglesi” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Guai in vista per Robbie Fowler, l’ex giocatore del Liverpool che attualmente allena l’East Bengal, una squadra della Super League Indiana, al momento seconda in classifica. Il tecnico britannico si è lamentato di alcuni errori arbitrali, ma nel farlo ha accusato i direttori di gara Indiani di razzismo nei suoi confronti, scomodando addirittura allusioni legate alle guerre coloniali: “Non so se hanno un atteggiamento anti-inglese o anti-Bengala orientale“. 5.800 euro di multa e quattro giornate di squalifica per lui, oltre alla ramanzina pubblica della federcalcio. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) Guai in vista per Robbie, l’ex giocatore del Liverpool che attualmente allena l’East Bengal, una squadra della Super Leaguena, al momento seconda in classifica. Il tecnico britannico si è lamentato di alcuni errori arbitrali, ma nel farlo ha accusato i direttori di garani di razzismo nei suoi confronti, scomodando addirittura allusioni legate alle guerre coloniali: “Non so se hanno un atteggiamento-inglese o-Bengala orientale“. 5.800 euro di multa e quattro giornate di squalifica per lui, oltre alla ramanzina pubblica della federcalcio. SportFace.

