Il 5 febbraio è la Giornata dei Calzini Spaiati, un'iniziativa per sensibilizzare sulla diversità e l'autismo

Venerdì 5 febbraio è l'ottavo anniversario della Giornata dei Calzini Spaiati, un'iniziativa per sensibilizzare su autismo e altre diversità nata dalla mente dei bambini della Scuola Primaria di Terzo di Aquileia e promossa dalla maestra Sabrina. I Calzini Spaiati sono una metafora della diversità in quanto un diverso colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose: sono sempre e comunque dei Calzini! Aderire alla Giornata è molto semplice: occorre indossare Calzini Spaiati, fantasiosi e giocosi, scattare una foto e pubblicarla sul proprio profilo Facebook o Instagram taggando @autismoParoleperdirlo.

Ultime Notizie dalla rete : febbraio Giornata Stellantis, cassa in tutta Italia. A macchia di leopardo fino al 28/2

... nove dei 10 stabilimenti del gruppo Stellantis in Italia (resta fuori la Sevel) faranno ricorso, a macchia di leopardo con qualche giornata, agli ammortizzatori sociali fino a fine febbraio. ...

Serie A, 21esima giornata: probabili formazioni e orari tv

Bologna, 4 febbraio 2021 " La Serie A si prepara a tornare in campo per la ventunesima giornata, la prima dopo la chiusura del calciomercato. Per alcune squadre incombono le fatiche della Coppa Italia, che si ...

Torino, le ultime su Vojvoda

Torino in campo per preparare la gara contro l'Atalanta, in programma sabato 6 febbraio alle ore 15.00, gara valida per la 21ª giornata del campionato di Serie A. I granata hanno svolto attivazione mu ...

Banco Alimentare, dalla parte dei bisognosi

Il Banco Alimentare della Calabria, nel 2020, ha redistribuito una media di 560 tonnellate di alimenti al mese, destinati alle persone più svantaggiate del territorio. Lo rende noto lo stesso banco in ...

