I pinguini imperatori | origini e curiosità sulla specie dell’Antartico

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Nel mondo animale, il 25 aprile è stato scelto come il World Penguin Day. Ne esistono 18ma, fra tutte, quella più conosciuta è il pinguino imperatore, l’unico a vivere per tutto l’arco dell’anno nel gelo antartico e che – proprio a causa dei cambiamenti climatici – oggi è fra i più esposti al rischio di estinzione. Il pinguino imperatore fa parte di questa famiglia di uccelli dalle particolari caratteristiche, si adatta a vivere a temperature molto basse (in Antartide la temperatura può arrivare a -60°), sviluppando una protezione fatta di due strati di penne e piume modificate, una buona riserva di grasso che previene la perdita di calore. Dalla nascita, itrascorrono la loro vita sul ghiaccio o nelle acque circostanti, anche se molto raramente alcuni di loro si fanno vedere in qualche peregrinazione marina al largo delle coste della ...

È l'unico volatile, assieme ai, noto per nidificare sul ghiaccio, l'ambiente più inadatto per allevare i piccoli. La specie nota come diuca dalle ali bianche, Diuca speculifera , ...... il Veolia Environnement Wildlife Photographer of the Year, assegnato al fotografo canadese Paul Nicklen per la sua fotografia Bubble-jetting emperor: un'immagine spettacolare di, ...