I numeri del Governo Draghi alla Camera e al Senato. Chi lo sosterrebbe (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si ragiona sui numeri del Governo Draghi: l’ex Presidente della Bce avrebbe i voti necessari per partire? Dipende. Mario Draghi avvia il giro di consultazioni con una certezza: trovare una maggioranza non sarà cosa semplice. La nomina dell’ex Presidente della Bce sembra rilanciare la maggioranza Ursula che avrebbe dovuto salvare Conte e che invece non si è ricompattata costringendo il premier a rassegnare le dimissioni. Ora l’ex Presidente della Bce deve fare i conti (nel vero senso della parole) con un problema decisamente politico. Il Governo Draghi ha i numeri alla Camera e al Senato? Ursula von der LeyenDraghi potrebbe ricompattare la maggioranza Ursula? Non ci sono dubbi sul fatto che il ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si ragiona suidel: l’ex Presidente della Bce avrebbe i voti necessari per partire? Dipende. Marioavvia il giro di consultazioni con una certezza: trovare una maggioranza non sarà cosa semplice. La nomina dell’ex Presidente della Bce sembra rilanciare la maggioranza Ursula che avrebbe dovuto salvare Conte e che invece non si è ricompattata costringendo il premier a rassegnare le dimissioni. Ora l’ex Presidente della Bce deve fare i conti (nel vero senso della parole) con un problema decisamente politico. Ilha ie al? Ursula von der Leyenpotrebbe ricompattare la maggioranza Ursula? Non ci sono dubbi sul fatto che il ...

francescocosta : La legislatura iniziata col governo No Euro potrebbe (forse) concludersi con Draghi, col sostegno di PD, IV, FI, fo… - sole24ore : #Covid, superate le 800mila persone vaccinate. In #Italia l'1,34% della popolazione ha ricevuto entrambe le #dosi.… - Eurosport_IT : 14 rigori ricevuti in 20 giornate di Serie A, un penalty ogni 128 minuti...?? In Europa nessuno ha i numeri del Mi… - Nico01042014 : Nel rispetto della Costituzione diciamo chiaramente che il M5S è la prima forza politica in parlamento ed ha espres… - liberainfo : RT @sole24ore: #Covid, superate le 800mila persone vaccinate. In #Italia l'1,34% della popolazione ha ricevuto entrambe le #dosi. I vaccina… -