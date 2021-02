Governo: Renzi, 'non c'era un piano, ma sogno Italia ora è nelle mani di Draghi' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Milano, 4 feb. (Adnkronos) - ''Mario Draghi probabilmente è la persona migliore per fare il primo ministro in questo momento. Non posso dire che ci fosse un piano, ma sono sicuro che l'Italia ha un sogno e questo sogno ora è nelle mani di Draghi''. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un'intervista in onda su ClassCnbc. ''Mario Draghi -dice- è stato l'Italiano che ha salvato l'euro e ora penso che sarà l'uropeo che salverà l'Italia. Riuscirà a ottenere la fiducia e probabilmente il prossimo anno trasformerà il nostro paese perchè il nostro paese è un paese incredibile e magnifico. Abbiamo molti problemi con la politica, ma un grande, grande ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Milano, 4 feb. (Adnkronos) - ''Marioprobabilmente è la persona migliore per fare il primo ministro in questo momento. Non posso dire che ci fosse un, ma sono sicuro che l'ha une questoora èdi''. Così il leader diViva, Matteo, in un'intervista in onda su ClassCnbc. ''Mario-dice- è stato l'no che ha salvato l'euro e ora penso che sarà l'uropeo che salverà l'. Riuscirà a ottenere la fiducia e probabilmente il prossimo anno trasformerà il nostro paese perchè il nostro paese è un paese incredibile e magnifico. Abbiamo molti problemi con la politica, ma un grande, grande ...

