Governo: Delrio, 'bene Conte, proseguire impegno comune è un dovere' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Grazie al Presidente Giuseppe Conte per le sue parole di responsabilità e generosità. proseguire in un impegno comune è un dovere per chi ama il paese e le sue istituzioni". Lo ha scritto su Twitter Graziano Delrio, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

