Google Chrome 88 aggiunge i QR code col dinosauro su Android e desktop (Di giovedì 4 febbraio 2021) Google Chrome 88 porta finalmente nella versione stabile il QR code con dinosauro, che per un po' di tempo è stato in fase di sviluppo.

Ultime Notizie dalla rete : Google Chrome I giochi in streaming Nvidia GeForce Now supportano i Mac M1

Ma trattandosi di un servizio di videogiochi in streaming via Internet, Nvidia ha pensato bene anche di includere il supporto per il browser Google Chrome. Questo significa che sia gli utenti Mac che ...

Da PDF a Word: i migliori strumenti

...sua versione più aggiornata (assicurarsi di disattivare le caselle Installa l'estensione di Chrome ... convertire e comprimere PDF con gli strumenti online Adobe e Google . Per utilizzare la ...

Google Chrome: su Android arrivano nuove modalità di gestione delle schede Il Fatto Quotidiano L’Android Phone Hub di Chrome OS sarà utilissimo: eccolo all’opera (foto)

Torniamo a parlare del Phone Hub che dovrebbe connettere a stretto giro gli smartphone Android con Chrome OS, rendendo ancora più semplice la sincronizzazi ...

Ecco un’anteprima di Phone Hub su Chrome OS

Da mesi il team di sviluppatori di Chrome OS è al lavoro sulla feature chiamata Phone Hub. Ecco come dovrebbe funzionare ...

