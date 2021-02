Gli auguri per il 2021 del console generale del Giappone a Milano

(Di giovedì 4 febbraio 2021) L’anno trascorso è stato purtroppo segnato dalla pandemia di Coronavirus. L’Italia è stata la prima nazione europea ad essere colpita, e molte persone hanno sofferto e hanno perso la vita a causa del Covid-19. I tanti cittadinisi che amano l’Italia sono stati profondamente scossi dal vedere le immagini terribili che giungevano in quei giorni dal Nord del Paese. A nome del Consolato, vorrei cogliere questa occasione per porgere al popolo italiano le mie più sentite condoglianze. Vorrei esprimere inoltre il mio rispetto e la mia gratitudine per tutti i professionisti del settore sanitario, che stanno combattendo una battaglia senza precedenti contro il virus.?In questo mese di gennaio, anche inpermane il timore che l’epidemia possa diffondersi rapidamente, ma nel Paese fervono i preparativi per ...

Pontifex_it : Desidero fare gli auguri al Segretario Generale dell’ONU, António Guterres, e alla signora Latifah Ibn Ziaten, fond… - juventusfc : Gli anni passano. Per gli altri. Auguri, ??-??-??-??-??-N-??-?? - Corriere : ?? «Ieri ho incontrato il presidente incaricato Mario Draghi. È stato un colloquio lungo, molto aperto, al termine d… - Ihavetwjustfor1 : RT @TXTITALY: Tanti auguri di buon compleanno al nostro magico vocalist Taehyun ???????? MOA, riempiamolo di amore e non dimenticate gli hasht… - BlobRai3 : AL 'BANCO' (DEL MUTUO SOCCORSO). 'Ieri ho incontrato Mario Draghi e al termine del colloquio gli ho fatto gli augur… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli auguri

Vanity Fair Italia

... Giuseppe Conte chiarisce subito che 'ieri ho incontrato Draghi: un colloquio lungo, molto aperto al termine del qualeho fattodi buon lavoro'. 'Mi descrivono come un ostacolo, ...Roma, 4 febbraio Governo, Conte: 'Buon lavoro a Draghi. Io ostacolo a nuovo esecutivo? Sabotatori sono altrove' 'Ho incontrato il presidente incaricato Draghi.ho fattodi buon lavoro. In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione di una nuova esperienza di governo. I sabotatori cerchiamoli altrove. Io lavoro per il bene del Paese' ...Gioco di sponda con Luigi Di Maio e i dem di Nicola Zingaretti. La speranza è che ora il grosso degli eletti pentastellati dia il via libera al nuovo governo ...“Ieri ho incontrato il presidente neo incaricato Mario Draghi, è stato un colloquio lungo e molto aperto al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro. In queste ore qualcuno mi descrive ...