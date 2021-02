Giuseppe Conte: "Quando uno fa il suo lavoro è sempre sereno" (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Quando uno fa il suo lavoro è sempre sereno”. Lo ha detto all’ANSA il premier uscente, Giuseppe Conte, mentre stava entrando a Palazzo Chigi. Leggi anche... Draghi ha un ostacolo: si chiama Conte (di A. De Angelis) Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) “uno fa il suo”. Lo ha detto all’ANSA il premier uscente,, mentre stava entrando a Palazzo Chigi. Leggi anche... Draghi ha un ostacolo: si chiama(di A. De Angelis)

riccardo_fra : Ringrazio il Presidente Mattarella per il suo impegno nel voler dare un Governo al Paese, ma noi siamo sempre stati… - repubblica : Giuseppe Conte torna prof all'università di Firenze, il rettore: 'Ha dimostrato competenza e statura morale' - fanpage : Giuseppe Conte non è disponibile a fare il Ministro nel Governo #Draghi - JUREGRANDE : RT @Nico01042014: Trovo davvero sconcertante che il Presidente del Consiglio in carica Giuseppe Conte, mai sfiduciato dal parlamento, sia s… - francescagraz1 : RT @Michele_Anzaldi: Casalino chiama i grillini contro Draghi? Anzaldi lo fulmina così -