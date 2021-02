Fnatic acquista il roster di Valorant di SUMN FC

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Come vi abbiamo anticipato ierientra incon un proprionella regione Europea. La squadra nera ed arancione entrerà per la prima volta nel Future Earth grazie all’acquisizione della squadraFC, poco nota ai più ma che ha ottenuto grandi successi durante la stagione precedente e anche quella in corso un po’ inaspettatamente. Questa notizia sicuramente farà felici i fan e gli amanti di esports di tutto il mondo che da tempo invocavano l’ingresso diin. Il Chief Gaming Officer Patrick ‘cArn’ Sättermon ha spiegato il perchè di questa lunga attesa. Queste sono state le sue parole: “Ci abbiamo messo così tanto poichè volevamo trovare unche soddisfasse tutti i nostri requisiti e ciò non è stato affatto ...

Ultime Notizie dalla rete : Fnatic acquista

La Gazzetta dello Sport

79,99 EURsu Amazon Offerta Cuffie da giocoREACT per PS4/PC con driver da 53 mm, audio stereo e controlli in linea, di tipo Over-Ear con padiglioni in Soft Memory, per Xbox One/...79,99 EURsu Amazon Offerta Cuffie da giocoREACT per PS4/PC con driver da 53 mm, audio stereo e controlli in linea, di tipo Over-Ear con padiglioni in Soft Memory, per Xbox One/...