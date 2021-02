Festival di Sanremo 2021 e Covid: la decisione definitiva del Cts (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alice Torri Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il suo via libera allo svolgimento del Festival di Sanremo 2021, in programma al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo 2021. Gli esperti, secondo quanto appreso da ‘Ansa’, hanno approvato il protocollo presentato dalla Rai, che prevede lo svolgimento dell’evento senza spettatori e diverse misure riorganizzative del teatro Ariston al fine di ridurre le possibilità di contagio. Il protocollo Rai per Sanremo 2021 In 75 pagine, la Rai ha messo nero su bianco le regole per blindare il Teatro Ariston in vista di Sanremo 2021. Tra i vari accorgimenti, come illustrato da ‘Ansa’, spiccano planimetrie dettagliate; accessi e percorsi diversificati per cast, artisti, orchestrali; regole stringenti per prove ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alice Torri Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il suo via libera allo svolgimento deldi, in programma al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo. Gli esperti, secondo quanto appreso da ‘Ansa’, hanno approvato il protocollo presentato dalla Rai, che prevede lo svolgimento dell’evento senza spettatori e diverse misure riorganizzative del teatro Ariston al fine di ridurre le possibilità di contagio. Il protocollo Rai perIn 75 pagine, la Rai ha messo nero su bianco le regole per blindare il Teatro Ariston in vista di. Tra i vari accorgimenti, come illustrato da ‘Ansa’, spiccano planimetrie dettagliate; accessi e percorsi diversificati per cast, artisti, orchestrali; regole stringenti per prove ...

