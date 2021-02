Esistono solo 8 film perfetti e li ha scovati Metacritic (Di giovedì 4 febbraio 2021) Se ti piace il cinema, probabilmente conosci (e ti fidi di) Metacritic, il più prestigioso aggregatore di recensioni professionali al mondo. Sì, Rotten Tomatoes è più popolare, ma non così dettagliato e serio come il suo fratello maggiore, che questo 2021 celebra due decenni di catalogazione molto seria. Per celebrarlo, abbiamo deciso di consultare la sua lista dei film più apprezzati di tutti i tempi ... e abbiamo trovato una sorpresa. Risulta che solo otto film hanno un punteggio perfetto del 100%, ovvero non contano sulla piattaforma recensioni negative. Di tutta la storia della settima arte, quindi, solo il film che trovate di seguito sono considerati del tutto degni dalla critica internazionale. Siediti e mettiti comodo, perché questi sono i film più impeccabili ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Se ti piace il cinema, probabilmente conosci (e ti fidi di), il più prestigioso aggregatore di recensioni professionali al mondo. Sì, Rotten Tomatoes è più popolare, ma non così dettagliato e serio come il suo fratello maggiore, che questo 2021 celebra due decenni di catalogazione molto seria. Per celebrarlo, abbiamo deciso di consultare la sua lista deipiù apprezzati di tutti i tempi ... e abbiamo trovato una sorpresa. Risulta cheottohanno un punteggio perfetto del 100%, ovvero non contano sulla piattaforma recensioni negative. Di tutta la storia della settima arte, quindi,ilche trovate di seguito sono considerati del tutto degni dalla critica internazionale. Siediti e mettiti comodo, perché questi sono ipiù impeccabili ...

pdnetwork : Un'offesa alla Memoria, alla Costituzione, a chi fu sterminato, a chi diede la vita per consentire a tutte e a tutt… - v_vivarelli : Non esistono governi tecnici. Esistono solo governi politici. Vi pareva tecnico il governo di Monti? E un governo d… - how2Bmario : RT @SupernovaLunare: Se hai sofferto o stai soffrendo perché non sei perfetto come gli uomini della televisione o di Instagram voglio dirti… - fabbrifa65 : @CarloCalenda Caro Carlo il problema è che molti di questi “politici” esistono solo perché esiste lo scontro e il c… - areale7508 : @twittingelenaa @giusbrindisi @lorepregliasco E chi lo ha stabilito? Non esistono riscontri scientifici a tali affe… -

Ultime Notizie dalla rete : Esistono solo Viviana Grunert annuncia VIVI A FIORI, il Magazine per ispirare gli appassionati di home styling

Lo stile, le ispirazioni, la tavola: esistono centinaia di riviste che affrontano questi temi ma mai fino ad ora in un unico magazine. ...in un salotto floreale dove verranno esposti con grazia non solo ...

PMI: cosa ci aspetta nel 2021

... ma a sorpresa, esistono anche aziende che, in questo scenario, sono riuscite a tener botta alla ... solo il 26% attuava correttamente i processi di digitalizzazione mostrandosi competitivo sui mercati ...

Esistono solo 8 film perfetti e li ha scovati Metacritic GQ Italia Lo stile, le ispirazioni, la tavola:centinaia di riviste che affrontano questi temi ma mai fino ad ora in un unico magazine. ...in un salotto floreale dove verranno esposti con grazia non...... ma a sorpresa,anche aziende che, in questo scenario, sono riuscite a tener botta alla ...il 26% attuava correttamente i processi di digitalizzazione mostrandosi competitivo sui mercati ...