EA e l' acquisizione di Codemasters | gli azionisti dello studio di sviluppo approvano l' affare da $1 | 2 miliardi

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Electronic Arts ha fatto un passo avanti verso l'essere il nuovo proprietariosviluppatore di giochi di corse britannicodopo il voto da parte degli. Durante un'assemblea generale, agliè stato chiesto se votare a favore o contro l'che vedrebbe la società diventare una consociata interamente controllata da EA, a seguito dell'offerta del publisher di $ 1,2. 63 dei 76dihanno votato a favore e poiché talirappresentano il 99% delle azionisviluppatore, la decisione è stata etichettata come unanime. Leggi altro...

Electronic Arts ha fatto un passo avanti verso l'essere il nuovo proprietario dello sviluppatore di giochi di corse britannico Codemasters dopo il voto da parte degli azionisti dello studio. Durante u ...L'acquisizione di Codemasters da parte di Electronic Arts è stata confermata anche dagli azionisti dell'azienda inglese, che hanno votato a maggioranza in favore della vendita. Per l'acquisto di Codem ...