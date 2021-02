Draghi in campo: oggi le consultazioni. Di Maio a M5s: «È dovere ascoltare». Berlusconi: «Incarico a ex presidente Bce è direzione indicata da Fi» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nel pomeriggio al via alla Camera le consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi. Al momento l’ex governatore della Bce può contare sul sicuro appoggio di Pd,Iv,Leu e Forza Italia, oltre a quello di forze minori, mentre la spaccatura nel M5s e nel centrodestra (con Fdi ferma sul voto o al massino su un'astensione unitaria e la Lega in forse su un'apertura purchè si voti a breve) ancora non consente di dire quale maggioranza e quanto allargata appoggerà il governo Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nel pomeriggio al via alla Camera ledelincaricato Mario. Al momento l’ex governatore della Bce può contare sul sicuro appo di Pd,Iv,Leu e Forza Italia, oltre a quello di forze minori, mentre la spaccatura nel M5s e nel centrodestra (con Fdi ferma sul voto o al massino su un'astensione unitaria e la Lega in forse su un'apertura purchè si voti a breve) ancora non consente di dire quale maggioranza e quanto allargata appoggerà il governo

myrtamerlino : Un discorso breve, deciso in cui traspaiono emozione e grande ottimismo. Abbiamo bisogno di unità e risposte, Mar… - GiovanniToti : Ora #Draghi ha davanti una sfida che non è scontata, per questo quello che dirà va ascoltato con grande responsabil… - sole24ore : Draghi in campo: riceve l’incarico da Mattarella e si prepara alle consultazioni. Nodo M5s e centrodestra… - fisco24_info : Draghi in campo: oggi le consultazioni. Di Maio a M5s: «È dovere ascoltare». Berlusconi: «Incarico a ex presidente… - Nikras75 : Spero che proprio quando l'allenatore ha deciso di schierare il suo fuoriclasse per vincere la finale di Champions… -