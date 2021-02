Crolla una parete in un cantiere e travolge una ruspa, il sindaco: “Una vera tragedia” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un uomo è morto questa mattina in un cantiere di Tovo San Giacomo (Savona), dove è improvvisamente Crollata una parete travolgendo una ruspa. Una persona ha perso la vita questa mattina in un cantiere edile di Tovo San Giacomo, in provincia di Savona. La vittima si trovava all’interno del cantiere, allestito per il recupero di L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un uomo è morto questa mattina in undi Tovo San Giacomo (Savona), dove è improvvisamenteta unando una. Una persona ha perso la vita questa mattina in unedile di Tovo San Giacomo, in provincia di Savona. La vittima si trovava all’interno del, allestito per il recupero di L'articolo proviene da YesLife.it.

GianMartinato : @ricpuglisi @matteorenzi Più che l'abilità di Renzi, vedo una profonda incapacità dei 5S a rispondere alle crisi e… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: @Consuelide 'Una grande DIGA crolla per una piccola perdita di acqua' Modificando per la prima volta il nostro DNA att… - laperlaneranera : @Consuelide 'Una grande DIGA crolla per una piccola perdita di acqua' Modificando per la prima volta il nostro DNA… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Crolla il mercato di gennaio: spese -80% rispetto al 2020: L’effetto Covid continua a farsi senti… - angelmel80 : Io non ce la faccio a vedere Rosy distrutta totalmente e già sveglia fuori ma volete che sta ragazza crolla più di… -