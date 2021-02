Crisanti e l’immunità di gregge | “Anni per raggiungerla”

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il dottor Andreaha chiarito come saranno necessariper raggiungeredi. Intervistato da Il Fatto Quotidiano,ha risposto che per raggiungeresaranno necessari: “. Ci sono aree del mondo dove non è mai iniziata la vaccinazione, e dove non hanno la forza economia per poter acquistare i vaccini né hanno le infrastrutture per distribuire e trasportare quelli Pfizer e Moderna. Glielo dico schiettamente: questi sono vaccini per ricchi”. E aggiunge che sospendere i brevetti, avrebbe una utilità piuttosto limitata: “Anche se liberassero i brevetti, in molte aree del continente africano non sarebbero mai in grado di vaccinare la popolazione con questi vaccini ‘nuovi’, a mRna. Sono tecnologicamente inadeguati, sarebbe ...