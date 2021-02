Cosmesi green | il nuovo standard di Natrue a Vivaness

(Di giovedì 4 febbraio 2021)presenta aeSpecial, evento internazionale dedicato allanaturale e biologica che quest’anno si svolgerà online dal 17 al 19 febbraio, il3.9 che riduce i livelli di certificazione dell’etichettaa due sole categorie, ‘naturale’ e ‘biologico’, aggiungendo nuovi requisiti per la formulazione dei prodotti con l’obiettivo di portare il mondo dellaverso un’innovazione ancora più ecosostenibile e trasparente. Obiettivo dell’associazione è arginare il fenomeno delwashing, ovvero la tendenza a spacciare per naturali e bio cosmetici che in realtà non lo sono e spiegare con chiarezza come riconoscere, in fase di acquisto, i prodotti veramentee i player che agiscono ...

Pionieri nel mondo dellanaturale, senza siliconi e con pack eco - sostebili: ecco i prodotti di bellezza per viso, corpo e capelli che hanno conquistato l'attrice inglese Suki WaterhouseTratta i migliori brand dinaturale per neonati, bambini, adulti e professionisti ed è ... I principali brand presenti nei negozi sono: Collistar Natura, Every, Arcocera Velour Bio, Natura ...ROMA, 04.02.21 – Rossetti, lucidalabbra, mascara, cipria e fondotinta, ovvero alcuni dei prodotti più comuni per il makeup e che entrano in contatto con occhi e bocca, contengono ingredienti in plasti ...Waterhouse x Waterdrop è la capsule collection in edizione limitata creata da Waterdrop insieme a Suki Waterhouse. Include una borraccia in vetro, una borsa in tela e nuovi pack floreali per i microdr ...