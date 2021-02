Cosa abbiamo capito in un anno sul coronavirus e le superfici (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le ricerche dicono che il contagio attraverso gli oggetti è raro, ma suggeriscono qualche precauzione Leggi su ilpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le ricerche dicono che il contagio attraverso gli oggetti è raro, ma suggeriscono qualche precauzione

borghi_claudio : Quando si farà un bilancio a mente fredda del governo M5S PD capiremo bene cosa abbiamo passato e che follia abbiam… - borghi_claudio : Quindi per una cosa che si poteva sapere con una telefonata a Natale abbiamo buttato un mese nel wc... se oseranno… - RDS_official : Abbiamo chiesto a @MarroneEmma e @AmorosoOF chi è il vero #pezzodicuore. Ecco cosa ci hanno risposto ???? L'intervis… - EllyBarbolini : @Svagaia Noi da una decina d’anni chiamiamo col folesomo. Ci abbiamo messo un paio d’ore almeno a capire cosa fosse… - smileabitlov : RT @_esaustiva__: #rosmello Sapete che vi dico? Nessuna clip sarà mai in grado di trasmettere tutto quello che hanno vissuto in questi mes… -