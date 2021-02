“Ciao Guido” Addio al ‘maestro rock’ | se n’è andato a 40 anni Piange un paese

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Se n’ènel silenzio spezzando il cuore dei suoi alunni. Perché lui,Inzirillo il cuore lo aveva grande. Nel suo lavoro credeva. Essere un insegnante era una missione, uno modo per costruire un domani migliore. C’era poi la musica rock, la passione di una vita che gli scorreva nelle vene e lo faceva vibrare ad ogni riff. Nella scuola elementare dove insegnava a Padova lo conoscevano tutti come il. L’ultima lezione. Poi a casa. Il dramma nella notte e i suoi studenti dell’Istituto comprensivo di viale San Marco che lo aspettano invano. A dare la notizia alla scuola era stata la moglie. È toccato a una collega dell’insegnante e la vicaria della dirigente scolastica del Comprensivo spiegare ai bambini cosa fosse successo. Con tutto il tatto possibile di fronte ad una tragedia così grande, hanno ...

IL LUTTOMESTRE Addio al maestro rock. Un infarto a soli 40 anni ha stroncato Guido Inzirillo, insegnante dell'elementare Vecellio di via Giardino. Una morte improvvisa, che ha lasciato nel dolore la..MESTRE - Addio al "maestro "rock". Un infarto a soli 40 anni ha stroncato Guido Inzirillo, insegnante dell'elementare Vecellio di via Giardino. Una morte improvvisa, che ...