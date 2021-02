Atalanta, pressing contro un muro, ma è la strada giusta per la finale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Se Napoli-Atalanta fosse stato un film di Aurelio de Laurentiis, probabilmente in tanti dopo un’ora avrebbero abbandonato la sala cinematografica. O i milioni di spettatori collegati in diretta tv, dal Sudamerica all’Australia, magari avranno cambiato canale. Ma chi capisce di calcio ha applaudito una sola squadra, l’Atalanta padrona del gioco dal primo all’ultimo minuto. Purtroppo ai punti non si vince e hai voglia di considerare lo 0-0 il risultato perfetto, come piaceva a Gianni Brera. Erano altri tempi e il meccanismo della Coppa Italia dice che bisogna rimandare il verdetto al ritorno, mercoledì 10 febbraio al Gewiss Stadium: dove i nerazzurri dovranno vincere per forza (un pareggio con gol qualificherebbe i partenopei), ma sarebbe una beffa se non accadesse, giocando come hanno fatto al “Maradona”. L’Atalanta vede la ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Se Napoli-fosse stato un film di Aurelio de Laurentiis, probabilmente in tanti dopo un’ora avrebbero abbandonato la sala cinematografica. O i milioni di spettatori collegati in diretta tv, dal Sudamerica all’Australia, magari avranno cambiato canale. Ma chi capisce di calcio ha applaudito una sola squadra, l’padrona del gioco dal primo all’ultimo minuto. Purtroppo ai punti non si vince e hai voglia di considerare lo 0-0 il risultato perfetto, come piaceva a Gianni Brera. Erano altri tempi e il meccanismo della Coppa Italia dice che bisogna rimandare il verdetto al ritorno, mercoledì 10 febbraio al Gewiss Stadium: dove i nerazzurri dovranno vincere per forza (un pareggio con gol qualificherebbe i partenopei), ma sarebbe una beffa se non accadesse, giocando come hanno fatto al “Maradona”. L’vede la ...

DiMarzio : L’@Atalanta_BC apre al prestito di #Lammers: non solo da tempo il @GenoaCFC, oggi pressing del @1913parmacalcio #calciomercato @SkySport - VincenzoTr75 : RT @Mzilla03: Quindi per i ritardati del Napoli twitter: -Atalanta-Roma 5-1 -Juve-Atalanta 1-1 -Inter-Atalanta 1-1 -Milan-Atalanta 0-3 Napo… - Mzilla03 : Quindi per i ritardati del Napoli twitter: -Atalanta-Roma 5-1 -Juve-Atalanta 1-1 -Inter-Atalanta 1-1 -Milan-Atalant… - ENZ0SAN : Giochiamo all’indietro rallentando l’azione in modo che gli attaccanti dell’Atalanta possano andare in pressing e c… - FrancesMRomano : Il pressing del Napoli (diciamo così...) costringe l'Atalanta ad alzare la palla su Zapata. Viceversa, noi alziamo… -