Appuntamenti e scadenze del 4 febbraio 2021

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Giovedì 04/02/: G20 – Infrastructure Working Group Workshop in videoconferenza G20 – Secondo “Framework Working Group Meeting” sotto la Presidenza italiana del G20, in videoconferenza (fino a venerdì 05/02/) Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento BCE – Bollettino economico 13.00 – BOE – Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbaliAziende:Banca Profilo – CDA: Preconsuntivo bilancioBaxter International – Risultati di periodoBristol Myers Squib – Risultati di periodoCementir Holding – CDA: Preconsuntivo bilancioEnel – CDA: Dati preconsuntivi consolidati relativi all’esercizio 2020Ford Motor – Risultati di periodoMerck – Risultati di periodoMotorola Solutions – Risultati di periodoNintendo Co – Risultati di periodoNokia Corporation – Risultati di ...

Giovedì 04/02/2021: G20 - Infrastructure Working Group Workshop in videoconferenza G20 - Secondo "Framework Working Group Meeting" sotto la Presidenza italiana del G20, in videoconferenza (fino a venerdì ...