Anche TikTok combatterà la disinformazione: in arrivo le segnalazioni dei contenuti dubbi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Anche TikTok, il celebre social video dedicato ai pre-adolescenti, inizierà a visualizzare avvisi sui video che contengono informazioni discutibili che non possono essere verificate dai fact-checker, avvisando Anche gli utenti nel caso in cui dovessero eventualmente ricondividere quei video. L'etichetta di avviso su questi video reciterà grossomodo "Attenzione: video contrassegnato per contenuto non verificato". Ciò significa che un fact-checker ha già esaminato il contenuto ma non è stato in grado di certificare che fosse giusto o sbagliato. TikTok da qualche tempo è già riuscita a contenere la diffusione di video non verificati, ma mai prima essi sono stati segnalati pubblicamente. Inoltre, ora Anche i creatori di contenuti riceveranno un messaggio quando un'etichetta di avviso sarà ...

