Agenti anti sommossa picchiano lavoratori logistica in sciopero: feriti a terra, nessuno li soccorre (Di giovedì 4 febbraio 2021) Agenti anti sommossa picchiano lavoratori logistica in sciopero. È di dieci feriti, tre dei quali sono finiti in ospedale, il bilancio degli scontri avvenuti nella serata di lunedì 1 febbraio a Piacenza all’esterno della sede della Fedex-Tnt dove da diversi giorni è in corso un presidio dei dipendenti della multinazionale della logistica. Sul posto sono intervenuti quaranta Agenti in tenuta antisommossa che dopo aver intimato ai lavoratori di sciogliere il blocco hanno iniziato a lanciare lacrimogeni e a caricare il presidio. È terminato con numerosi lavoratori feriti, al capo e al volto, e diversi intossicati dal fumo dei lacrimogeni ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 4 febbraio 2021)in. È di dieci, tre dei quali sono finiti in ospedale, il bilancio degli scontri avvenuti nella serata di lunedì 1 febbraio a Piacenza all’esterno della sede della Fedex-Tnt dove da diversi giorni è in corso un presidio dei dipendenti della multinazionale della. Sul posto sono intervenuti quarantain tenutache dopo aver intimato aidi sciogliere il blocco hanno iniziato a lanciare lacrimogeni e a caricare il presidio. È terminato con numerosi, al capo e al volto, e diversi intossicati dal fumo dei lacrimogeni ...

