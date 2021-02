WTA Melbourne 2021 | Jasmine Paolini esce agli ottavi contro Karolina Muchova

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il terzo turno del torneo WTA1 di tennis (di categoria WTA 500), ovvero il Gippsland Trophy, in corso a, in Australia, è fatale all’azzurra, la quale cede il passo alla testa di serie numero otto, la boema, che vince per 6-2 4-6 6-4 dopo due ore e cinque minuti di gioco, passando ai quarti. Nel primo setsalava in apertura tre palle break consecutive, ma nel terzo gioco cede il servizio. L’azzurra non rimai a procurarsi la palla che vale ilbreak, anzi nel settimo game si fa strappare il servizio per la seconda volta. La boema così alla seconda opportunità chiude sul 6-2 dopo 31 minuti. La seconda partita si apre con uno scambio di break tra terzo e quarto game, ...

