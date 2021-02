Walter Zenga | “Andrea al GfVip? Ho ricevuto minacce di morte”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Ho paura di aver urtato o scatenato attenzioni all’esterno poco piacevoli’. E così è stato. Non ci dimentichiamo che io ho anche due figli piccoli (Samira eJunior, avuti dall’attuale moglie Raluca, ndr) e non posso riceveredisui social. Mi spiace. Idem per il fratello di, Niky, che ha scelto altre trasmissioni. A me tutto serve tranne la popolarità”. Queste le dichiarazioni dell’ex portiere della Nazionalein un’intervista al settimanale Chi a proposito del clamore suscitato dalle rivelazioni del figlio, concorrente dell’attuale edizione del GF Vip. “sa di non aver detto la verità”, ha spiegato.precisa che l’ultima volta che ha visto il figlio è ...

trash_italiano : FACCHINETTI CHE DICE “WALTER ZENGA” MENTRE LUI È AL GF ?? #IlCantanteMascherato - trash_italiano : Walter Zenga totally Stefano Bettarini e Salvo Veneziano vibes. #GFVIP - GrandeFratello : Il #GFVIP regala forti emozioni e ,dopo tanti anni, venerdì Andrea Zenga incontrerà suo padre: Walter Zenga entrerà… - sportface2016 : La rivelazione di #Zenga - zazoomblog : Giulia De Lellis e la stoccata a Walter Zenga: “era meglio se restava a Dubai” - #Giulia #Lellis #stoccata #Walter… -

Ultime Notizie dalla rete : Walter Zenga

Rosalinda Cannavò esce allo scoperto con: ecco cos'è successo 'Ieri gli ho scritto un ...la scorsa puntata il fratello Nicolò nella Casa e in generale al complicato rapporto col papà. L'...è finito al centro delle polemiche per il suo rapporto con i figli Andrea e Nicolò. Intervistato dal settimanale Chi, l'allenatore è tornato a parlare dell' incontro avvenuto nella ...Walter Zenga, rompe il silenzio la sua ex fidanzata: "Ho pagato per il sistema" Walter Zenga ha sicuramente fatto molto discutere in queste ultime ...Le dichiarazioni dell'ex portiere Walter Zenga sulle rivelazioni del figlio Andrea al GfVip: "Ho ricevuto minacce di morte. Sa di non aver detto la verità" ...