Vitalizio vittime di camorra a familiari del boss, GdF sequestra beni. (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Oltre 200 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, stanno eseguendo, tra la Campania, la Sicilia, il Piemonte ... Leggi su gazzettadinapoli (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Oltre 200 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, stanno eseguendo, tra la Campania, la Sicilia, il Piemonte ...

