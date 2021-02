Uccisa a coltellate, le minacce di Salvatore prima dell’omicidio: “Ti faccio fare una brutta fine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLecce – “Non sai contro chi ti sei messo” e “Meglio che rinunci a Sonia sennò ti faccio fare una brutta fine” sono questi, solo alcuni, dei tanti messaggi di minaccia inviati da Salvatore Carfora, 39enne, originario di Torre Annunziata, i giorni antecedenti all’omicidio dell’ex fidanzata Sonia Di Maggio. Uccisa la sera del primo febbraio nella frazione di Specchia Gallone, del comune di Minervino in Puglia. Al momento il 39enne oplontino è in carcere per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Mentre il pubblico ministero contesta anche il reato di stalking con riferimento a una serie di messaggi trovati sui telefonini cellulari di Sonia e del nuovo compagno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLecce – “Non sai contro chi ti sei messo” e “Meglio che rinunci a Sonia sennò tiuna” sono questi, solo alcuni, dei tanti messaggi di minaccia inviati daCarfora, 39enne, originario di Torre Annunziata, i giorni antecedenti all’omicidio dell’ex fidanzata Sonia Di Maggio.la sera del primo febbraio nella frazione di Specchia Gallone, del comune di Minervino in Puglia. Al momento il 39enne oplontino è in carcere per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Mentre il pubblico ministero contesta anche il reato di stalking con riferimento a una serie di messaggi trovati sui telefonini cellulari di Sonia e del nuovo compagno. L'articolo proviene da Ante24.it.

uomoladino : Fanno i razzisti con gli africani, dicono che sono incivili. Gli africani - CaputoItalo : Quartiere Leuca e ... dintorni da un'idea di Stefano Donno : Lecce: uccisa con 20 coltellate dall'ex fidanzato ... - SandGrains_Anja : RT @PopcornJ_: Sonia di Maggio 29 anni è stata uccisa per strada con 20 coltellate dopo che lei l'aveva lasciato. Sei una merda non sei un… - RTonyi : RT @PopcornJ_: Sonia di Maggio 29 anni è stata uccisa per strada con 20 coltellate dopo che lei l'aveva lasciato. Sei una merda non sei un… - riccardofasan15 : RT @storie_italiane: Uccisa con 20 coltellate. Confessa l’ex fidanzato #storieitaliane @eleonoradaniele -