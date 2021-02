Tom Brady è pronto per il suo decimo Super Bowl (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Super Bowl si sta avvicinando. La manifestazione sportiva fra le più attese, avrà luogo nella notte (orario italiano) tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio. La partita fra i Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs, si disputerà al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida. A contendersi il titolo in palio due campioni delle edizioni passate: Tom Brady, al suo decimo Super Bowl e Patrick Mahomes uno dei giovani talenti dell’NFL. Per l’occasione, alla quale gli americani sono molto affezionati, saranno presenti allo stadio 25.000 spettatori. Ovviamente verranno osservate tutte le regole di sicurezza del caso. Durante questa 55esima edizione, si esibiranno le pop-star Miley Cyrus, prima della partita e The Weeknd durante l’intervallo. Super Bowl ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilsi sta avvicinando. La manifestazione sportiva fra le più attese, avrà luogo nella notte (orario italiano) tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio. La partita fra i Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs, si disputerà al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida. A contendersi il titolo in palio due campioni delle edizioni passate: Tom, al suoe Patrick Mahomes uno dei giovani talenti dell’NFL. Per l’occasione, alla quale gli americani sono molto affezionati, saranno presenti allo stadio 25.000 spettatori. Ovviamente verranno osservate tutte le regole di sicurezza del caso. Durante questa 55esima edizione, si esibiranno le pop-star Miley Cyrus, prima della partita e The Weeknd durante l’intervallo....

